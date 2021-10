“Conosco il calcio molto meglio di voi” | le dure parole dell’allenatore

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 ottobre 2021) Luis Enrique, alla viglia della semifinale di Nations League di domani contro l’Italia campione d’Europa, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico spagnolo ha trattato diversi argomenti importanti prendendosela spesso con i giornalisti. Sulla possibile resistenza nelle scelte dei giocatori ha detto: “No, sinceramente, non c’è stata. Non vi guardo, non vi ascolto e non mi interessaciò che viene detto sulla Nazionale. La lista è la solita, sono i 23 giocatori più pronti per affrontare questa Nations League, il tempo mi dirà se ho ragione”. In merito alla non lettura dei pezzi giornalistici ha risposto: “No, non leggo nulla perché credo di conoscere ildi voi e ho più informazioni rispetto a voi. So come voglio far giocare la squadra, non leggo i giornali da tanti anni perché ...