Conferenza stampa Mancini: «Prima o poi perderemo ma ci piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022» (Di martedì 5 ottobre 2021) Conferenza stampa Mancini: le parole del ct azzurro alla vigilia della sfida contro la Spagna Roberto Mancini presenta la sfida di domani contro la Spagna in Conferenza stampa. Queste le parole del ct azzurro. DIFFERENZE ITALIA ED ESTERO – «All’estero i ragazzi giovani giocano Prima, gli danno più possibilità di sbagliare e poi dopo un paio d’anni si trovano con giocatore pronti. C’è un po’ di differenza con l’Italia, questo sì». ITALIA SENZA CENTRavanti – «Noi abbiamo un po’ di problemi, ci mancano i due centravanti dell’Europeo che per problemi sono a casa. Abbiamo Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore». 37 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI – «Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021): le parole del ct azzurro alla vigilia della sfida contro la Spagna Robertopresenta la sfida di domani contro la Spagna in. Queste le parole del ct azzurro. DIFFERENZE ITALIA ED ESTERO – «All’estero i ragazzi giovani giocano, gli danno più possibilità di sbagliare e poi dopo un paio d’anni si trovano con giocatore pronti. C’è un po’ di differenza con l’Italia, questo sì». ITALIA SENZA CENTR– «Noi abbiamo un po’ di problemi, ci mancano i due centrdell’Europeo che per problemi sono a casa. Abbiamo Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore». 37 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI – «Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo ...

