Ciambellone d’autunno | morbidissimo | poca farina e 1 ingrediente segreto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ilnon è semplicemente un dolce colorato e allegro che tanto alletta la vista, ma anche una vera e propria bomba di golosità! Soffice come una nuvola, profumatissimo alla cannella, nasconde unche gli regala una consistenza unica e un invitante colore ambrato: la zucca! Non temete se in famiglia questo ortaggio non riscuote successo, preparate questa torta, nessuno si accorgerà della sua presenza, ma tutti godranno dei suoi benefici. Completamente privo di lattosio, è perfetto anche per chi è intollerante. Inoltre, potete lasciare lo sbattitore nel cassetto e lavorare l’impasto semplicemente con una forchetta. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione. Per questa torta profumatissima ...