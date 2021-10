Can Yaman e Francesca Chillemi a cena a Palermo, che intesa! (Di martedì 5 ottobre 2021) Can Yaman e Francesca Chillemi a cena insieme a Palermo, seduti al tavolo del ristorante che si scambiano sorrisi e sguardi complici. La foto pubblicata sul profilo social di lui fa già volare la fantasia dei follower, ma nessun nuovo amore sembra essere all’orizzonte: i due stanno girando insieme una nuova fiction e la loro sarebbe solo una bellissima intesa tra colleghi. La love story di Yaman e Diletta Leotta ha scatenato un polverone mediatico tra chi li appoggiava, chi non vedeva l’ora che si lasciassero e chi non credeva affatto al loro amore. Da quando è arrivata la rottura, Can è più bello e desiderato che mai ed è costantemente nel mirino del gossip. La sua cena con Francesca non è passata certo inosservata e nemmeno i sorrisi e gli sguardi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 ottobre 2021) Caninsieme a, seduti al tavolo del ristorante che si scambiano sorrisi e sguardi complici. La foto pubblicata sul profilo social di lui fa già volare la fantasia dei follower, ma nessun nuovo amore sembra essere all’orizzonte: i due stanno girando insieme una nuova fiction e la loro sarebbe solo una bellissima intesa tra colleghi. La love story die Diletta Leotta ha scatenato un polverone mediatico tra chi li appoggiava, chi non vedeva l’ora che si lasciassero e chi non credeva affatto al loro amore. Da quando è arrivata la rottura, Can è più bello e desiderato che mai ed è costantemente nel mirino del gossip. La suaconnon è passata certo inosservata e nemmeno i sorrisi e gli sguardi ...

