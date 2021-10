Calciomercato Inter – Bloccato Onana: sarà portiere titolare nel 2022 (Di martedì 5 ottobre 2021) Andre Onana, portiere camerunense dell'Ajax, sostituirà tra i pali Samir Handanovic: sarà dell'Inter nel Calciomercato estivo 2022 Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 ottobre 2021) Andrecamerunense dell'Ajax, sostituirà tra i pali Samir Handanovic:dell'nelestivo

Advertising

Gazzetta_it : Onana, c'è l'accordo, ma Handanovic... #Inter - calciomercatoit : ?????CMIT TV - #Castellazzi: '#Onana il prototipo del portiere moderno. #Maignan una grande sorpresa' #Inter… - sportli26181512 : Non solo Inter: due insidie per Bremer: In scadenza nel 2023, il 24enne difensore del Torino Bremer...… - _Dengis : Notizie di Agresti e Schira ma meglio le trattative che vi inventate voi di sana pianta su Twitter Poi mi raccoma… - LALAZIOMIA : #Estero #Francia #Inter #Juventus #Lazio Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic | Allegri sogna in grande -