Beyond Good & Evil 2 esiste e Ubisoft sta ancora assumendo nuovi sviluppatori

Formalizzato in occasione dell'E3 2017 (ovvero praticamente quattro anni fa), Beyond Good & Evil 2 non dà segni di vita da molto tempo, se non un breve accenno da parte del direttore finanziario Frederick Duguet il quale durante l'ultima conference call ha dichiarato che il lavoro dietro al gioco stava procedendo. Tuttavia, sembra che il gioco sia ancora in sviluppo da parte di Ubisoft. Infatti, secondo un'offerta di lavoro pubblicata su LinkedIn, Ubisoft è attualmente alla ricerca di un programmatore 3D che lavori su questo attesissimo gioco. Ricordiamo che l'ultima apparizione ufficiale di Beyond Good & Evil 2 risale al 2018.

