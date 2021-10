Autonomia strategica Ue ma nella Nato. Dopo Aukus, Biden tende la mano a Macron (Di martedì 5 ottobre 2021) Pace fatta tra Washington e Parigi Dopo lo sgambetto rappresentato dall’accordo di sicurezza Aukus firmato dagli Stati Uniti con Regno Unito e Australia, che è costato al colosso francese della cantieristica Naval Group una commessa da 40 miliardi di dollari in sottomarini d’attacco a propulsione nucleare? Bisognerà aspettare fine mese per una risposta certa. Ma sembrano essere state gettate buone basi. GLI INCONTRI DI BLINKEN A PARIGI Il segretario di Stato americano Antony Blinken è in visita a Parigi, dove ha incontrato il suo omologo francese, il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian (che aveva definito l’Aukus una “coltellata alla schiena” parlando anche di “fiducia tradita”), e il consigliere per la sicurezza nazionale dell’Eliseo, Emmanuel Bonne. E a sorpresa, Dopo il faccia a faccia con quest’ultimo, ha ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Pace fatta tra Washington e Parigilo sgambetto rappresentato dall’accordo di sicurezzafirmato dagli Stati Uniti con Regno Unito e Australia, che è costato al colosso francese della cantieristica Naval Group una commessa da 40 miliardi di dollari in sottomarini d’attacco a propulsione nucleare? Bisognerà aspettare fine mese per una risposta certa. Ma sembrano essere state gettate buone basi. GLI INCONTRI DI BLINKEN A PARIGI Il segretario di Stato americano Antony Blinken è in visita a Parigi, dove ha incontrato il suo omologo francese, il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian (che aveva definito l’una “coltellata alla schiena” parlando anche di “fiducia tradita”), e il consigliere per la sicurezza nazionale dell’Eliseo, Emmanuel Bonne. E a sorpresa,il faccia a faccia con quest’ultimo, ha ...

Advertising

MaxSalini : Soprattutto in politica estera e di difesa, la nostra autonomia strategica non consiste in una divisione ma in un’a… - Vittori70151861 : RT @Europarl_IT: ????????Autonomia strategica dell'UE, cooperazione con l'amministrazione Biden e Afghanistan. Tutti i punti contenuti nel dib… - 16paaa : RT @Europarl_IT: ????????Autonomia strategica dell'UE, cooperazione con l'amministrazione Biden e Afghanistan. Tutti i punti contenuti nel dib… - NpwjPress : RT @Europarl_IT: ????????Autonomia strategica dell'UE, cooperazione con l'amministrazione Biden e Afghanistan. Tutti i punti contenuti nel dib… - Europarl_IT : ????????Autonomia strategica dell'UE, cooperazione con l'amministrazione Biden e Afghanistan. Tutti i punti contenuti… -