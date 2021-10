A Giorgio Parisi il premio Nobel per la fisica 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) – “Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”, ha detto Giorgio Parisi (nella foto) quando ha saputo che l’Accademia delle Scienze Svedese gli aveva assegnato il più alto riconoscimento: il premio Nobel per la fisica. La motivazione “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria”. Parisi divide il premio Nobel con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann per le loro fondamentali ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. Tutti e tre sono stati premiati per aver dedicato gran parte della loro vita allo studio dei sistemi complessi. Era dal 1984 che il Nobel per la fisica non veniva assegnato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) – “Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità”, ha detto(nella foto) quando ha saputo che l’Accademia delle Scienze Svedese gli aveva assegnato il più alto riconoscimento: ilper la. La motivazione “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria”.divide ilcon Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann per le loro fondamentali ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. Tutti e tre sono stati premiati per aver dedicato gran parte della loro vita allo studio dei sistemi complessi. Era dal 1984 che ilper lanon veniva assegnato ...

