10 anni senza Steve Jobs, genio e mente di Apple (Di martedì 5 ottobre 2021) Dieci anni senza Steve Jobs. Il genio e la mente di Apple moriva infatti a soli 56 anni il 5 ottobre 2011, ucciso da un cancro al pancreas. Da un piccolo garage aperto insieme al socio Steve Wozniak – che nel tempo ne ha però ridimensionato il mito -, Jobs ha conquistato innovazione dopo innovazione la Silicon Valley: prima, molto prima di iPhone, iPad ed Apple Store come luoghi di culto informatico, Jobs sfidava il diretto concorrente Bill Gates con il primo personal computer dotato di mouse – il Macintosh – passando poi per la rivoluzione dell’iPod e di iTunes. Inventore di una nuova concezione della telefonia mobile che ha unito tecnologia avanzata e design, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Dieci. Ile ladimoriva infatti a soli 56il 5 ottobre 2011, ucciso da un cancro al pancreas. Da un piccolo garage aperto insieme al socioWozniak – che nel tempo ne ha però ridimensionato il mito -,ha conquistato innovazione dopo innovazione la Silicon Valley: prima, molto prima di iPhone, iPad edStore come luoghi di culto informatico,sfidava il diretto concorrente Bill Gates con il primo personal computer dotato di mouse – il Macintosh – passando poi per la rivoluzione dell’iPod e di iTunes. Inventore di una nuova concezione della telefonia mobile che ha unito tecnologia avanzata e design, il ...

Advertising

peppeprovenzano : In #Sicilia, alla Regione, la destra ha composto una giunta senza donne (solo una da qualche mese per disinnescare… - OfficialSSLazio : ?? Il più grande marcatore nella storia della @SerieA. 04.10.1996 - 04.10.2021 25 anni senza Silvio Piola - LaStampa : Dieci anni senza Steve Jobs - astropeee : RT @fforzano: Ho la matematica certezza che, se vince uno qualsiasi de #i3sciacalli (Gualtieri-Calenda-Michetti) dal giorno dopo, senza cam… - BrunoMaggi : RT @TerrinoniL: Marcinelle, quasi settant'anni dopo via all'esumazione delle vittime senza nome: la battaglia di un orfano molisano commuov… -