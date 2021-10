WhatsApp, Facebook e Instagram riprendono a funzionare dopo sette ore. È stato il black out più lungo dal 2019 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mai per così tanto tempo, mai con questo volume di utenti. Quella che è iniziata alle 17.30 del 4 ottobre è stata la peggior interruzione di servizio dei social di Menlo Park di sempre. Il New York Times spiega che un black out del genere non si vedeva dal 13 marzo 2019, quando il social ha smesso di funzionare per circa 14 ore. Questa interruzion è durata poco più di 7 ore e ha coinvolto tutti i servizi legati alla piattaforma: WhatsApp, Instagram e Messenger. Secondo il portale Downdetector le perdite di segnale si sono registrate in tutto il mondo. Ancora non è chiaro quale sia stata l’origine del problema, anche se le ipotesi di molti analisti puntano a un malfunzionamento del Dns. Facebook perde il 4,9% a Wall Street I disagi odierni hanno portato tantissimi utenti a ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mai per così tanto tempo, mai con questo volume di utenti. Quella che è iniziata alle 17.30 del 4 ottobre è stata la peggior interruzione di servizio dei social di Menlo Park di sempre. Il New York Times spiega che unout del genere non si vedeva dal 13 marzo, quando il social ha smesso diper circa 14 ore. Questa interruzion è durata poco più di 7 ore e ha coinvolto tutti i servizi legati alla piattaforma:e Messenger. Secondo il portale Downdetector le perdite di segnale si sono registrate in tutto il mondo. Ancora non è chiaro quale sia stata l’origine del problema, anche se le ipotesi di molti analisti puntano a un malfunzionamento del Dns.perde il 4,9% a Wall Street I disagi odierni hanno portato tantissimi utenti a ...

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - TeoBon1978 : RT @DiegoFusaro: Inutile negarlo, ce lo stiamo domandando tutti: se sparissero per sempre Facebook, Instagram e WhatsApp la nostra vita sar… - mistermeo : RT @fanpage: Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown #facebookdown #insta… -