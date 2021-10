WhatsApp e Instagram down, disagio per tutti gli utenti: cosa sta succedendo (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’ennesimo malfunzionamento di WhatsApp che è in down da pochi minuti insieme ad Instagram disagi per tutti gli utenti Ormai WhatsApp down è un evento all’ordine del giorno, ma un blocco in contemporanea con Instagram si è verificato raramente prima d’ora. Qualcosa alla Facebook & Inc. non sta funzionando, i server stanno subendo un malfunzionamento. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’ennesimo malfunzionamento diche è inda pochi minuti insieme addisagi pergliOrmaiè un evento all’ordine del giorno, ma un blocco in contemporanea consi è verificato raramente prima d’ora. Qualalla Facebook & Inc. non sta funzionando, i server stanno subendo un malfunzionamento. L'articolo proviene da Inews.it.

RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - fanpage : Problemi in corso per i social di Mark Zuckerberg #Whatsappdown #instagramdown #facebookdown - alequartaroli : RT @MauryKostanzo: Non mi funzionano WhatsApp, Instagram e Facebook, disattivo la connessione dati, metto il wifi, riattivo la connessione… - MartinaParise5 : *Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp non funzionano* io che corro su Twitter a vedere se sono in 'Down' :… - aestheticlouiee : RT @Masse78: Instagram non funziona. WhatsApp non va. Facebook è morto. MENOMALE CHE TWITTER C’È. #instagramdown #whatsappdown -