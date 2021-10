Trovate bombe a mano e pistole: l’arsenale della ‘Ndragheta nella guerra contro lo Stato (Di lunedì 4 ottobre 2021) Arresti e perquisizioni in tutta Italia nei confronti di persone ritenute appartenenti alla ‘Ndrangheta accusate di associazione di tipo mafioso, omicidio e detenzione illegale di armi. Dalle prime ore della mattinata, nelle province di Brescia, Reggio Calabria e Vibo Valentia, 200 militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brescia, unitamente a personale del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, e con il supporto dei rispettivi Comandi competenti per territorio, stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura Distrettuale, nei confronti di 5 persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di avere detenuto e portato in luogo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021) Arresti e perquisizioni in tutta Italia nei confronti di persone ritenute appartenenti alla ‘Ndrangheta accusate di associazione di tipo mafioso, omicidio e detenzione illegale di armi. Dalle prime oremattinata, nelle province di Brescia, Reggio Calabria e Vibo Valentia, 200 militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri eGuardia di Finanza di Brescia, unitamente a personale del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità OrganizzataGuardia di Finanza, e con il supporto dei rispettivi Comandi competenti per territorio, stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura Distrettuale, nei confronti di 5 persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di avere detenuto e portato in luogo ...

