' Steve Jobs una volta lanciò un iPhone in una stanza per mostrare la sua durabilità'

Roger Cheng di CNET ha raccontato il suo ricordo di Steve Jobs quando visitò la sede del Wall Street Journal a New York per offrire a lui e a un piccolo gruppo di altri giornalisti una prima occhiata a un prototipo di iPhone, poco dopo la presentazione del dispositivo nel 2007. Cheng ha rivelato che quando un giornalista ha chiesto informazioni sulla durata dell'iPhone, Jobs ha reagito lanciando il prototipo che stava tenendo verso il centro della stanza, provocando un piccolo sussulto seguito da un silenzio immediato quando il dispositivo ha colpito il pavimento in moquette. Cheng ha detto che l'iPhone è sopravvissuto illeso, aggiungendo che la mossa era il tipo di rischio calcolato che Jobs era noto fare.

