“Quelli che il lunedì”: tutto pronto per il nuovo programma di RaiDue (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalla satira allo sport passando per l’attualità: è tutto pronto per il debutto il 4 ottobre, in prima serata, di Quelli che il lunedì, il nuovo programma di RaiDue condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Dopo il successo di Quelli che il calcio, i tre sono, dunque, protagonisti di un nuovo programma. Trentuno puntate in onda ogni lunedì dalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Al centro dello show, oltre ai temi d’attualità, anche l’immancabile satira di Luca e Paolo. Vi raccomandiamo... Una pezza su (Valerio) Lundini Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno ... Leggi su diredonna (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalla satira allo sport passando per l’attualità: èper il debutto il 4 ottobre, in prima serata, diche il, ildicondotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Dopo il successo diche il calcio, i tre sono, dunque, protagonisti di un. Trentuno puntate in onda ognidalle 21.20 in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano. Al centro dello show, oltre ai temi d’attualità, anche l’immancabile satira di Luca e Paolo. Vi raccomandiamo... Una pezza su (Valerio) Lundini Ogni puntata ripercorrerà i fatti più importanti della settimana offrendo uno ...

Advertising

Tommasolabate : Quelli che ancora abbandonano pacchi di volantini per terra. Quelli che ti lasciano il bigliettino elettorale di c… - disinformatico : Per quelli che 'ma anche le auto elettriche inquinano'. - raigeofficial : Un pensiero a quelli che non hanno #twitter e non sanno dove lamentarsi del #whatsappdown #instagramdown ?? - streekth : no una settimana no ma che scherziamo e io come mi metto d'accordo con le mie amiche per uscire, come mi passo i co… - Vito_Mitrotti : A tutti quelli: aaah a che ti servono gli sms gratis ahahahah! #sucate -