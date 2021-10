Protesi di capelli | cos’è e perché sceglierla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ladiè una delle soluzioni a disposizione per chi si trova ad affrontare il problema della caduta dei, un disagio che spesso non si rivela tale soltanto dal punto di vista estetico. Proprio lapotrebbe rappresentare una scelta da considerare. Stiamo parlando infatti di un infoltimento che in passato era già molto utilizzato, ma che sta riscontrando una grande diffusione anche attualmente, grazie alle tecniche innovative che sono state messe a punto. Troviamo disponibili diverse tipologie di, che presentano delle differenze in base alle loro caratteristiche. Vediamo di scoprirne di più su questa tipologia di infoltimento sempre più apprezzata.unadiLa...