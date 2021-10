Piquadro | informativa settimanale su azioni proprie

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto diha reso noto di aver acquistato, tra il 27 settembre e l’1 ottobre 2021, complessivamente 8.028al prezzo medio di 1,8954 euro, per un controvalore di 15.216,19 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea deglisti in data 27 luglio 2021 A seguito degli acquisti comunicati, considerando legià in portafoglio, all’1 ottobre 2021 il produttore italiano di pelletteria detiene 1.196.335pari al 2,3927% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, scivola, che si posiziona a 1,86 euro con una discesa dell’1,85%. (Foto: © Lorenzo Daloiso / ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piquadro informativa

Teleborsa

Nel frattempo, a Milano, scivola, che si posiziona a 1,86 euro con una discesa dell'1,85%.... già oggetto diai sensi dell'art. 144 - bis del Regolamento Consob n. 11971/1999. A ... considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla data del 24 settembre 2021S.p. A. ...In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Piquadro S.p.A. rende noto di aver acquistato nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 24 settembre 2021 n. 7.197 azioni proprie per un co ...In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Piquadro ha reso noto di aver acquistato, tra il 13 e il 17 settembre 2021, ...