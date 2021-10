Mercato Juventus, duplice sacrificio per arrivare a Tchouameni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tanta concorrenza La Juventus punta molto su Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco, classe 2000. Allegri lo vuole fortemente, al punto che avrebbe deciso di sacrificare due giocatori della rosa pur di accaparrarsi il cartellino, la cui cifra fissata dal Monaco lievita in questo periodo. Partiti da una base di trenta milioni, la concorrenza del Chelsea e del Liverpool e le ottime partite del giocatore hanno portato il prezzo a 40 milioni. A questo punto, la Juve deve assolutamente vendere qualcuno prima di investire quella somma sul centrocampista francese. Doppia cessione Dejan Kulusevski, attaccante JuventusSecondo Virgilio Sport, la Juventus ha già chiari in mente i nomi di coloro che dovranno partire tra gennaio e la prossima estate: uno, scontato, è quello di Weston McKennie. ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tanta concorrenza Lapunta molto su Aurelien, centrocampista francese del Monaco, classe 2000. Allegri lo vuole fortemente, al punto che avrebbe deciso di sacrificare due giocatori della rosa pur di accaparrarsi il cartellino, la cui cifra fissata dal Monaco lievita in questo periodo. Partiti da una base di trenta milioni, la concorrenza del Chelsea e del Liverpool e le ottime partite del giocatore hanno portato il prezzo a 40 milioni. A questo punto, la Juve deve assolutamente vendere qualcuno prima di investire quella somma sul centrocampista francese. Doppia cessione Dejan Kulusevski, attaccanteSecondo Virgilio Sport, laha già chiari in mente i nomi di coloro che dovranno partire tra gennaio e la prossima estate: uno, scontato, è quello di Weston McKennie. ...

Advertising

infoitsport : Juventus, Allegri lo boccia: sarà addio nel mercato di gennaio - MondoBN : MERCATO, Per Tchoumeni serve un sacrificio. Le - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - zazoomblog : Mercato Juventus duplice sacrificio per arrivare a Tchouameni - #Mercato #Juventus #duplice - Maestro18991 : RT @repubblica: Mercato, Inter: in arrivo Tonali. Juventus, Benzema o Luis Suarez per l'attacco -