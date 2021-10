Lulù Selassié offende un gieffino: “Spero che esca quella m…” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Amate o odiate, ma alle principesse del GF Vip va riconosciuto il merito di essersi esposte e schierate. Ieri pomeriggio Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri dandogli del falso e del maleducato. Subito dopo è toccato a Lulù Selassié, che mentre era in giardino con la sorella ha detto: “Speriamo che rimane Amedeo. E Spero anche che vada via quella me**a“. La ragazza se l’è presa con Davide perché subito dopo la puntata di venerdì lui (per scherzo) ha detto a Sophie Codegoni: “Bacialo tu Manuel visto che non hai il rossetto e non lo macchi“. Insomma, tutta questione di gelosie. Lulù e’ passata con la sua coerenza e falsità dal “mandiamo via quella merda” al “ ci conosciamo … c’è affetto “ e abbraccia Davide #gfvip pic.twitter.com/d34ckrj7bd — katia.lyon (@LyonKatia) ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 ottobre 2021) Amate o odiate, ma alle principesse del GF Vip va riconosciuto il merito di essersi esposte e schierate. Ieri pomeriggio Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri dandogli del falso e del maleducato. Subito dopo è toccato a, che mentre era in giardino con la sorella ha detto: “Speriamo che rimane Amedeo. Eanche che vada viame**a“. La ragazza se l’è presa con Davide perché subito dopo la puntata di venerdì lui (per scherzo) ha detto a Sophie Codegoni: “Bacialo tu Manuel visto che non hai il rossetto e non lo macchi“. Insomma, tutta questione di gelosie.e’ passata con la sua coerenza e falsità dal “mandiamo viamerda” al “ ci conosciamo … c’è affetto “ e abbraccia Davide #gfvip pic.twitter.com/d34ckrj7bd — katia.lyon (@LyonKatia) ...

