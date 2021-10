Lazio, faccia a faccia Sarri-squadra dopo la disfatta di Bologna (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dov’è finita la Lazio? La cercano senza successo negli spogliatoi del Dall’Ara, qualcuno pensa che da lì non sia mai uscita. Hanno ragione, perché la Lazio vista a Bologna non è quella che appena una settimana prima aveva stritolato la Roma. E nemmeno quella della prima vittoria in Europa, dove i gol sono stati due ma potevano essere il triplo. Di quella luce dopo il tunnel s’è persa traccia. La Lazio è tornata nell’ombra, mai così tetra. Lo 0-3 contro la banda Mihajlovic apre interrogativi complicati. Com’è possibile che una squadra bella come quella delle ultime due gare si trasformi nella peggiore della stagione? Dove sono le 20 occasioni arrivate con la Lokomotiv Mosca? La Lazio con il Bologna non è riuscita a fare nemmeno un gol. Peggio: non ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dov’è finita la? La cercano senza successo negli spogliatoi del Dall’Ara, qualcuno pensa che da lì non sia mai uscita. Hanno ragione, perché lavista anon è quella che appena una settimana prima aveva stritolato la Roma. E nemmeno quella della prima vittoria in Europa, dove i gol sono stati due ma potevano essere il triplo. Di quella luceil tunnel s’è persa traccia. Laè tornata nell’ombra, mai così tetra. Lo 0-3 contro la banda Mihajlovic apre interrogativi complicati. Com’è possibile che unabella come quella delle ultime due gare si trasformi nella peggiore della stagione? Dove sono le 20 occasioni arrivate con la Lokomotiv Mosca? Lacon ilnon è riuscita a fare nemmeno un gol. Peggio: non ha ...

