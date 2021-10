Lazio | due giorni di riposo | la ripresa senza i nazionali

Advertising

SerieA : ?? ?????? ???????????? ???????? ?? ?? 26 settembre 2010 - 26 settembre 2012 ?? @ECavaniOfficial ha segnato 5 reti in… - SteIarda : @lucapagni Acerbi titolare. Romagnoli panchinaro fisso. A prendere due gol a partita è la #lazio di sarri, non lui… - romalifenews : Brutta disavventura per i piccoli scout #Bracciano #Lazio #4ottobre - lucapagni : @SteIarda E allora si porti Acerbi, con lui la Lazio prende quasi due gol a partita - andreozzi93 : @dan_maze Metto Barrow - 5 Non metto Pedro - 10 Non metto Barrow - 13 Metto Pedro - 5 Le due partite di Pedro erano… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio due

Corriere dello Sport

ROMA - Pausa dal campionato, latira un po' il fiato. Sarri perde i nazionali e concedegiorni di riposo al resto della squadra. La ripresa è fissata per mercoledì, si inizierà a pensare alla sfida con l'Inter in programma ......tutti gli utenti che non sono riusciti a vedere le partite di Sampdoria - Napoli e Torino -, ... Idati non sono facilmente confrontabili perché come abbiamo detto in precedenza vengono ...Dov’è finita la Lazio? La cercano senza successo negli spogliatoi del Dall’Ara, qualcuno pensa che da lì non sia mai uscita. Hanno ragione, perché la Lazio vista a Bologna non è quella che appena una ...L'ennesima sconfitta contro il Sassuolo ha spinto la dirigenza biancoceleste a cambiare guida tecnica della squadra. Nella giornata di ieri è arrivato l'esonero per Carolina Morace, e questa mattina i ...