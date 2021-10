Korea Box Office | ‘No Time to Die’ Dominates Depressed Weekend

(Di lunedì 4 ottobre 2021) James Bond shot his way to the top spot at the Southn box, outgunning holdover and new release titles alike. But “NoTo Die” failed to revive’s struggling theatrical market. “Noto Die” scored $3.30 million over the, grabbing a 63% or nearly two thirds share of the entire L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Korea Box

...00 THREE AIRS diretta streaming dal Teatro Kamagol, Busan,del Sud performance di Park na ...00 A PESO MORTO site specific Carlo Massari/C&C Company EVENTI CONTINUATIVISpazio A, 2/10 ore 10 - ...... the largest MCN company in. The first NFTs produced by Sandbox Network is the ... The artwork will be divided into ten random puzzle pieces, and will be included in a blind. A total of 100 ...Squid Game è la nuova serie tv rivellazione di Netflix: ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla sua ideazione, al cast fino al significato ...Si tratta di numeri davvero incoraggianti se si pensa che i confronti diretti sono con episodi usciti, ovviamente, quando la pandemia non c’era. GUARDA: la videorecensione. Costato 250 milioni di doll ...