Juventus | senti chi ha visto crescere Locatelli | “Con le sfide si esalta”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Mai avuto dubbi sul suo futuro” Il responsabile del settore giovanile del Milan, ai tempi in cui ne faceva parte, Mauro Bianchessi, ha parlato del centrocampista della, in un’intervista rilasciata a Tuttojuve.com. Bianchessi ha spiegato che ha semprequalcosa di speciale nel giocatore. “Non ho mai dubitato del fatto che potesse fare subito bene in una big, ma ne ero sicuro ancora prima del Sassuolo. Quando è passato dal Milan alla squadra emiliana, infatti, in tanto hanno pensato che avesse perso un’opportunità, ma per me non c’erano dubbi sul fatto che prima o poi sarebbe diventato protagonista in una grande squadra“. Da cosa deriva però tutta questa sicurezza? “Ha una forza mentale enorme e ogni volta che c’è una sfida siancora di più. Inoltre, se si trova in mezzo a ...