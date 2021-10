Juventus, cessione in vista per il calciatore. Due club su di lui (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la Juventus è tempo di cessioni, di pensare già al prossimo mercato. Diversi nomi sono con le valigie in mano. Uno di questi è quasi sicuramente Luca Pellegrini. Il terzino ex Cagliari fin qui ha trovato poco spazio e sarebbe vicino ad una cessione già a gennaio. Pellegrini pronto per partire: così può sbloccarsi il mercato in uscita della Juventus Juventus, Pellegrini, Sampdoria Il terzino sinistro, all’ultima esperienza al Genoa, è rimasto alla Juventus pronto a giocarsi le sue carte. Fin qui però ha avuto pochissimo spazio e perciò la dirigenza starebbe pensando una sua cessione già per gennaio. Il calciatore ovviamente partirebbe in prestito, con la possibilità di mettere minuti importanti nelle gambe e poter dimostrare definitivamente le sue ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per laè tempo di cessioni, di pensare già al prossimo mercato. Diversi nomi sono con le valigie in mano. Uno di questi è quasi sicuramente Luca Pellegrini. Il terzino ex Cagliari fin qui ha trovato poco spazio e sarebbe vicino ad unagià a gennaio. Pellegrini pronto per partire: così può sbloccarsi il mercato in uscita della, Pellegrini, Sampdoria Il terzino sinistro, all’ultima esperienza al Genoa, è rimasto allapronto a giocarsi le sue carte. Fin qui però ha avuto pochissimo spazio e perciò la dirigenza starebbe pensando una suagià per gennaio. Ilovviamente partirebbe in prestito, con la possibilità di mettere minuti importanti nelle gambe e poter dimostrare definitivamente le sue ...

