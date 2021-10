I disservizi non risparmiano neppure Twitter: in tendenza l’#TwitterDown (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo Whatsapp, Facebook, Instagram e tanti altri social network, anche Twitter sta iniziando ad accusare i primi colpi. Da alcuni minuti, infatti, anche il celebre social sta riscontrando dei disservizi. Numerosi utenti, non a caso, segnalano alcuni problemi, come ad esempio i tweet e commenti che non si caricano. Immediato l’ingresso in tendenza dell’#TwitterDown. Una serata sicuramente inaspettata e che non verrà dimenticata facilmente. disservizi simili erano, sì, già capitati in passato, ma l’allarme era sempre rientrato in un periodo di tempo limitato. In questo caso, invece, gran parte dei social è bloccato da ore. Chissà per quanto ancora se ne avrà. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo Whatsapp, Facebook, Instagram e tanti altri social network, anchesta iniziando ad accusare i primi colpi. Da alcuni minuti, infatti, anche il celebre social sta riscontrando dei. Numerosi utenti, non a caso, segnalano alcuni problemi, come ad esempio i tweet e commenti che non si caricano. Immediato l’ingresso indell’#Down. Una serata sicuramente inaspettata e che non verrà dimenticata facilmente.simili erano, sì, già capitati in passato, ma l’allarme era sempre rientrato in un periodo di tempo limitato. In questo caso, invece, gran parte dei social è bloccato da ore. Chissà per quanto ancora se ne avrà. SportFace.

Adnkronos : #instagramdown #facebookdown #whatsappdown: le scuse su Twitter. E i social ancora presentano disservizi: - Radio1Rai : ??Bloccati #Whatsapp, #Instagram e #Facebook. Utenti scatenati su Twitter: molti i disservizi segnalati a partire da… - Corriere : Dazn, il voucher per il rimborso non funziona: compare «errore 500» - naty_cis00 : RT @perchetendenza: #TwitterDown: Perché da alcuni minuti anche Twitter sta riscontrando dei disservizi: diversi utenti segnalano infatti c… - antoman100 : @AleBelliCapelli @tcarapezza Non funzionano bene quel sito indica la numerosità di disservizi -