Gf Vip 6 | problemi di salute per Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha iniziato la sua avventura all'interno della Casa del Gf Vip 6 il 14 settembre. Il ragazzo ha deciso di partecipare per dimostrare di essere un ragazzo indipendente, nonostante la sua vita sia totalmente cambiata. Manuel sfortunatamente sta avendo dei problemi di salute, ha accusato un malessere generale ed ha avuto la febbre a 38,5°. Probabilmente tutti i sintomi sono riconducibili ad una cistite. Nella giornata di ieri, il ragazzo ha riposato nella stanza a lui riservata, nella quale non ci sono le telecamere. Manuel ha iniziato a sentirsi poco bene sabato 2 ottobre e subito ha iniziato a prendere i farmaci prescritti dal medico. Purtroppo la temperatura è salita ed allora ha preferito riposare nella stanza messa a diposizione per lui dalla produzione.

