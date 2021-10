Elezioni a Roma | Lombardi a Raggi | Corazzate? Politica non è Risiko

(Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - Sulle"aspettiamo i risultati finali. Ma vorrei sottolineare che in questi anni il M5S è maturato e non ha paura del confronto, con nessuno". Così risponde all'Adnkronos Roberta, assessora M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio, commentando l'esito del voto in vista del ballottaggio, che vedrà il centrodestra di Enrico Michetti sfidare la coalizione di centrosinistra a sostegno di Roberto Gualtieri. Il M5S appoggerà l'ex ministro dell'Economia? "La storia che stiamo facendo ci porta ad essere inclusivi e non pregiudizialmente oppositivi. Cambiamo anche il nostro linguaggio. Ladel territorio non è", apre, rispondendo indirettamente alla sindaca uscente Virginia, ...

aldotorchiaro : A Roma lista #M5S prende 11.7%, mentre Azione+ItaliaViva unite nella civica il 17%. Esiste un polo riformista desti… - marcodimaio : Uno degli ultimi anni della sindaca #Raggi è emulare Nerone. Forza #Roma, presto finirà questo scempio; comunque va… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - ForzaGiorgia2 : RT @RadioRadioWeb: 'Quando è capitato che mi hanno insultato, purtroppo molto spesso, io andavo in centro, in periferia, andavo dovunque e… - infoitinterno : Elezioni Roma, 3° proiezione: Michetti-Gualtieri al ballottaggio, Fratelli d'Italia primo partito -

Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, dellecomunali 2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria. Benevento : il ...è ancora incognita sul ballottaggio:...Scelta dei candidati troppo affrettata "Candidati forse in ritardo, scelti magari in maniera affrettata, ora però dobbiamo vincere ae nelle città in cui si va al ballottaggio". Partire dalla ...Roma "È stato uno sforzo titanico, una sfida senza altre liste accanto. Faticosa, difficile. Non una battaglia di testimonianza però, ho sperato di andare al ballottaggio e ci ho lavorato un anno. E ...(LaPresse) - "Il primo commento è sull'affluenza, una sconfitta per tutti: occorre essere più concreti sulla vita reale, non possiamo perdere tempo in polemica ...