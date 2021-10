Elezioni a Napoli | Manfredi vince al primo turno | le percentuali

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il candidato del Movimento 5 Stelle, Gaetanoaldelle: lee le prime proiezioni Il candidato del Movimento 5 Stelle, Gaetano, appoggiato dalla coalizione giallorossa Pd-M5S-Leu ha ottenuto un netto vantaggio su Catello Maresca nei primi exit poll. Il pentastellato ha ottenuto una percentuale di voti pari al 65,1%. L’affluenza è del 47,19%. Gli sfidanti sono Catello Maresca per il centrodestra; Antonio Bassolino, ex sindaco partenopeo, candidato indipendente; Alessandra Clemente, appoggiata dalla maggioranza dell’uscente de Magistris. Il magistrato in aspettativa Catello Maresca, in base a quello che si apprende dai comitati elettorali, ha telefonato l’ex rettore e ...

ROMA - 'Non mi monterò la testa' ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, commentando la vittoria del Centrosinistra alleamministrative. Milano, Bologna ehanno già eletto il sindaco mentre nella Capitale e a Torino la partita si concluderà tra due settimane al ballottaggio . Con buone possibilità che ...torna protagonista in Italia e Europa. Non siamo più quelli che si lamentano, non siamo più quelli della rivoluzione". "ha chiaramente detto vogliamo voltare pagina, noi non siamo ...Il candidato di centrodestra Maresca si congraturla per la vittoria a conteggi ancora in corso. Manfredi con oltre il 65% delle preferenzelscia indietro tutti. Il primo tweet del nuovo sindaco è dedic ...Roma, 4 ott. (askanews) - Il centrosinistra conquista al primo turno Milano, Bologna e Napoli con la conferma del sindaco uscente Beppe Sala e la vittoria a valanga dei candidati appoggiati insieme al ...