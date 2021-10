Cerignola, il candidato consigliere si scusa per il videoappello ai mafiosi: «Solo sarcasmo» (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Nei giorni scorsi ho pubblicato un video, che sta facendo discutere in queste ore. Il video era ovviamente sarcastico e la mia intenzione era quella di sollevare con veemenza il problema della criminalità e delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, con particolare riferimento alla provincia di Foggia, dove il fenomeno è sicuramente preoccupante». Così si difende Michele Romano, medico di Cerignola e candidato consigliere alle elezioni comunali per Con, partito nella coalizione del candidato sindaco di centrosinistra Francesco Bonito, per il video delle scorse ore che tanto sta facendo discutere. Un appello – che oggi il diretto interessato definisce «sarcastico» – in cui diceva: «Cari mafiosi, ladri, criminali, estorsori, voi continuate a fare liberamente il vostro mestiere. Noi politici ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) «Nei giorni scorsi ho pubblicato un video, che sta facendo discutere in queste ore. Il video era ovviamente sarcastico e la mia intenzione era quella di sollevare con veemenza il problema della criminalità e delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, con particolare riferimento alla provincia di Foggia, dove il fenomeno è sicuramente preoccupante». Così si difende Michele Romano, medico dialle elezioni comunali per Con, partito nella coalizione delsindaco di centrosinistra Francesco Bonito, per il video delle scorse ore che tanto sta facendo discutere. Un appello – che oggi il diretto interessato definisce «sarcastico» – in cui diceva: «Cari, ladri, criminali, estorsori, voi continuate a fare liberamente il vostro mestiere. Noi politici ...

Advertising

speranza58 : RT @trescogli: Cerignola, il candidato si rivolge ai mafiosi: 'Noi non vogliamo entrare nei vostri affari, voi non entrate nei nostri' http… - barbarafanelli : RT @trescogli: Cerignola, il candidato si rivolge ai mafiosi: 'Noi non vogliamo entrare nei vostri affari, voi non entrate nei nostri' http… - aranciaverde : RT @trescogli: Cerignola, il candidato si rivolge ai mafiosi: 'Noi non vogliamo entrare nei vostri affari, voi non entrate nei nostri' http… - brainbelljangl2 : ... Cerignola, il candidato si rivolge ai mafiosi: 'Noi non vogliamo entrare nei vostri affari, voi non…… - LaStampaTV : VIDEO | Cerignola, il candidato si rivolge ai mafiosi: 'Noi non entriamo nei vostri affari, voi non entrate nei nos… -