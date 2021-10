Bacconi | Il Napoli gioca con il freno a mano tirato C' è una squadra più forte degli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Adriano, match analyst. Ecco quanto evidenziato: "Stando a Trigoria cominciai un percorso della Roma. Lippi mi chiamò per i Mondiali, lavorava con me e gli chiesi di portare con me un giovanissimo Beccaccioli si fece questa clamorosa esperienza del 2006. Fu un'esperienza incredibile anche per me a livello formativo in quella magica trasferta in Germania e nella Nazionale, ha poi lavorato anche con Spalletti che poi l'ha riportato a. Parlavo ieri con Simone, questa cosa è routine. Gli analisti non sono più da soli, studiano le partite e cercano situazioni interessanti. Per fare certe trovate felici devi trovare gli interpreti, tipo Zielinski che calcia indifferentemente di destro o sinistro. Ladell'allenatore si ...