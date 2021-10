Amazzonia: Brasile nel Guinness per deforestazione 2002 - 2019 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Brasile è stato inserito nel Guinness come Paese che ha battuto il record mondiale di devastazione delle foreste tropicali tra il 2002 e il 2019: lo rende noto il quotidiano O Globo. Il famoso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilè stato inserito nelcome Paese che ha battuto il record mondiale di devastazione delle foreste tropicali tra ile il: lo rende noto il quotidiano O Globo. Il famoso ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazzonia Brasile Amazzonia: Brasile nel Guinness per deforestazione 2002 - 2019 La superficie persa dell'Amazzonia tra il 2002 e il 2019 equivale al 7,1% di tutta la foresta primaria esistente in Brasile nel 2001. Proprio in polemica con la politica ambientale dell'allora ...

Clima. Da Fikile a Oscar, ecco chi paga con la vita la difesa dell'ambiente ... nel Nordest del Brasile, che comprende tratti di foresta amazzonica. Paulino è stato ucciso ... Il loro obiettivo è contrastare la deforestazione illegale dell'Amazzonia. Attenzione, però: queste storie ...

Il Brasile è stato inserito nel Guinness come Paese che ha battuto il record mondiale di devastazione delle foreste tropicali tra il 2002 e il 2019: lo rende noto il quotidiano O Globo.

Tutti i numeri di 35 anni di deforestazione in Amazzonia La mappa di MapBiomas Amazonìa sulla deforestazione in Amazzonia: sparita un'area grande come Italia e Spagna in 35 anni. Miniere +656%.

