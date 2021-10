Allerta Rossa in Piemonte, Lombardia e Liguria: tutto il resto dell’Italia in zona arancione (Di lunedì 4 ottobre 2021) Piemonte, Lombardia e Liguria in Allerta Rossa tutto il resto dell’Italia in zona arancione o gialla eccetto la Sardegna e le regioni adriatiche Martedì 5 ottobre prosegue l’ondata di maltempo che già lunedì ha provocato allagamenti tra Liguria e Piemonte. Il profondo ciclone sul nord Europa sospinge masse d’aria molto fresca e umida verso il Mediterraneo, dando Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 ottobre 2021)inilino gialla eccetto la Sardegna e le regioni adriatiche Martedì 5 ottobre prosegue l’ondata di maltempo che già lunedì ha provocato allagamenti tra. Il profondo ciclone sul nord Europa sospinge masse d’aria molto fresca e umida verso il Mediterraneo, dando

