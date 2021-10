Terrore a Austin | vince Guevara | follia Oncu che rischia una strage

Advertising

Alla fine a vincere il GP di Austin in Moto3, dopo una serie incredibile di imprevisti, è Izan Guevara. Sul podio Dennis Foggia e John McPhee. Acosta chiude ottavo e il vantaggio sull'italiano della ...

Il pilota turco ha tagliato la strada ad Alcoba sul rettilineo opposto del tracciato texano, innescando una carambola terribile che ha coinvolto anche Acosta e Migno, con tutti miracolosamente illesi.

Race stopped due to multiple crash involving #16 A Migno, #37 P Acosta and #52 J Alcoba. All riders involved are on their feet #Moto3 | #AmericasGP pic.twitter.com/9tUprBVnQX Incredibilmente nessuno d ...