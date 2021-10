Spezia, fiducia a tempo per Thiago Motta: martedì in programma confronto con società (Di domenica 3 ottobre 2021) Brutto momento per lo Spezia in campionato, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 contro il Verona. Il tecnico Thiago Motta, al momento, resta sulla panchina bianconera, ma la fiducia della società è in bilico. Nella giornata di martedì, infatti, ci sarà un incontro tra la dirigenza del club e l’allenatore per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme. Nel caso di fumata nera si fanno i nomi di Rolando Maran e Davide Nicola. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Brutto momento per loin campionato, soprattutto dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 contro il Verona. Il tecnico, al momento, resta sulla panchina bianconera, ma ladellaè in bilico. Nella giornata di, infatti, ci sarà un incontro tra la dirigenza del club e l’allenatore per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme. Nel caso di fumata nera si fanno i nomi di Rolando Maran e Davide Nicola. SportFace.

