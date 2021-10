Roma-Empoli 2-0 | vittoria giallorossa nel segno di Lorenzo Pellegrini

Leggi su zon

(Di domenica 3 ottobre 2021) All’Olimpico,termina 2-0:apre, Mkhitaryan la chiude. Mourinho resta al 4° posto in classificafinisce 2-0 per la squadra di José Mourinho che torna al successo dopo il ko nel derby e dà continuità al successo di giovedì contro lo Zorya in Conference League. Cronaca Primo tempo difficile per i giallorossi che ci mettono un po’ a carburare contro unorganizzato e voglioso di fare bella figura. Succede poco o nulla fino al tramonto del primo quando al primo vero affondo lapassa: è il 42? quandoriceve da Mkhitaryan e col sinistro dal limite dell’area batte Vicario. Per il capitano non poteva esserci modo migliore per festeggiare il rinnovo: gol e corsa sotto ...