Prezzo metano auto: dove può arrivare e quando si fermerà l'aumento (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Prezzo del metano per auto è alle stelle . Ma può salire ancora ? E soprattutto, quanto durerà la situazione di oggi, con un pieno che può costare il doppio perché il gas naturale al distributore ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Ildelperè alle stelle . Ma può salire ancora ? E soprattutto, quanto durerà la situazione di oggi, con un pieno che può costare il doppio perché il gas naturale al distributore ...

Advertising

AntonioTorel79 : RT @ParcodiGiacomo: Arrivano le prime conferme: non è un caso isolato, è solo l'inizio. - LorenzoPecchia : @Quirinale è RADDOPPIATO il prezzo del metano !!!! 2,10€/kg POI che cazzo volete parlare DI CLIMA !!!! Lo Stato h… - andreinazaccar1 : RT @a83961129: Prezzo metano auto alle stelle: costa anche il doppio. Cosa sta succedendo - MauroCapozza : RT @ElioLannutti: Stangata metano e GPL, il prezzo raddoppia in una sola notte: ora costa più di 2 euro - OttantottoMaria : @lauraboldrini Ma chi se ne frega. A me interessa che il metano per auto è aumentato considerevolmente di prezzo. A… -