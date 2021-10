Non funziona l’app Mediaset Infinity il 3 ottobre, problemi streaming (Di domenica 3 ottobre 2021) Questa domenica 3 ottobre non fa sconti: non funziona l’app Mediaset Infinity per chi cerca di visionare un contenuto in streaming in diretta ma anche on demand, dunque in archivio per programmi già andati in onda. Le difficoltà sono concrete e reali per gli utenti, nonostante si tentino anche svariati tentativi di accesso. Perché non funziona l’app Mediaset Infinity e esattamente da quando si sono manifestati i primi errori? Le prime difficoltà si sono manifestate anche nel corso della serata di ieri ma è questa mattina che le testimonianze di anomalie si stanno moltiplicando. Visionando il servizio Downdetector, appare evidente come la curva relativa agli errori stia subendo una vera impennata proprio a cavallo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Questa domenica 3non fa sconti: nonper chi cerca di visionare un contenuto inin diretta ma anche on demand, dunque in archivio per programmi già andati in onda. Le difficoltà sono concrete e reali per gli utenti, nonostante si tentino anche svariati tentativi di accesso. Perché none esattamente da quando si sono manifestati i primi errori? Le prime difficoltà si sono manifestate anche nel corso della serata di ieri ma è questa mattina che le testimonianze di anomalie si stanno moltiplicando. Visionando il servizio Downdetector, appare evidente come la curva relativa agli errori stia subendo una vera impennata proprio a cavallo ...

Corriere : Dazn, il voucher per il rimborso non funziona: compare «errore 500»

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona Ringhio e una partita che ha perso due volte Nel politically correct non funziona, si deve seguire l'onda, al minimo far finta di starci, Rino non ne è capace, sbaglia? Di sicuro non si fa del bene, Paratici, dice lui, non lo protegge, salta ...

Greg Newby al Wired Next Fest: Project Gutenberg torna disponibile in Germania Newby non ha comunque risparmiato le critiche all'istituto stesso del copyright per come oggi è implementato: 'La situazione globale attuale è che il diritto d'autore funziona più come qualcosa di ...

Dazn, il voucher per l’indennizzo dei disservizi non funziona: sullo schermo «errore 500» Corriere della Sera Cronologia Wharsapp recuperabile senza funzionamento google drive? All'assistenza, dove mi sono recato, sono molti giorni che abbiamo un grosso problema con whatsapp Il sistema di google non funziona mi dà continuamente errori (ho un tab samsung ...

Marchegiani:"Il Bologna ’baby’ non funziona" "Il problema non è la difesa, ma la crescita dei giovani. Mi aspettavo molto da Orsolini, Skov Olsen e Barrow che non decollano" ...

