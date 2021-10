“Non c’è niente di cui debba vergognarmi”: Meloni rompe il silenzio elettorale e attacca Fanpage dopo l’inchiesta su Fratelli d’Italia (Di domenica 3 ottobre 2021) Giorgia Meloni viola il silenzio elettorale sui social con un video con il quale risponde all’inchiesta di Fanpage che vede coinvolto il suo partito, Fratelli d’Italia. “Un giornalista infiltrato per tre anni con 100 ore di girato per fare un video di dieci minuti tagliato e cucito arbitrariamente e diffuso a due giorni dalle elezioni. Durante il silenzio elettorale quando loro possono parlare e tu non puoi difenderti. Era tutto studiato a tavolino. Non c’è niente di cui debba vergognarmi”. Il direttore della testata, Francesco Cancellato, ha fatto sapere che l’intero girato verrà affidato alla magistratura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Giorgiaviola ilsui social con un video con il quale risponde aldiche vede coinvolto il suo partito,. “Un giornalista infiltrato per tre anni con 100 ore di girato per fare un video di dieci minuti tagliato e cucito arbitrariamente e diffuso a due giorni dalle elezioni. Durante ilquando loro possono parlare e tu non puoi difenderti. Era tutto studiato a tavolino. Non c’èdi cui”. Il direttore della testata, Francesco Cancellato, ha fatto sapere che l’intero girato verrà affidato alla magistratura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

