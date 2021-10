Napoli, Spalletti in conferenza: “Mi aspettavo la nostra reazione, con Insigne tutto ok” (Di domenica 3 ottobre 2021) La conferenza stampa di Luciano Spalletti Il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, nel dopo partita di Fiorentina-Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 3 ottobre 2021) Lastampa di LucianoIl tecnico degli azzurri Luciano, nel dopo partita di Fiorentina-ha rilasciato alcune dichiarazioni instampa. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportmediaset : Serie A, #FiorentinaNapoli 1-2: Spalletti resta a punteggio pieno. #SportMediaset - Gazzetta_it : #Mourinho: “Spallettone ma che ti sei messo in testa, le vuoi vincere tutte?” #FiorentinaNapoli - MassimoCaputi : Sette su sette per il #Napoli che ribalta il vantaggio iniziale della #Fiorentina e da prova della sua forza in una… - nerazzurro32 : RT @marifcinter: Mourinho: “Grande Spallettone. Ma che vuoi vincere tutte le partite?” Spalletti: “Ma stai bono te che sei pericoloso” Mo… - corradopaolucci : RT @Gazzetta_it: #Mourinho: “Spallettone ma che ti sei messo in testa, le vuoi vincere tutte?” #FiorentinaNapoli -