Napoli-Fiorentina | il gol di Lozano vale un record

(Di domenica 3 ottobre 2021)particolare per Hirving. Nessuno come lui ha preso parte a più gol in trasferta durante questa stagione di Serie A (2 gol e 2 assist). Uncondiviso però con altri due giocatori: Jordan Veretout della Roma e Antonio Candreva della Sampdoria. FOTO IMAGOin trasferta ha siglato due reti (una contro l'Udinese, l'altra contro la) e due assist (entrambi al Marassi contro la Sampdoria).

pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - DiMarzio : Osimhen, Koulibaly e Anguissa vittime di insulti e ululati dopo #FiorentinaNapoli - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #MartinezQuarta (28') ? #Lozano (39') ? #Rrahmani (50') ? ???? Serie A - 7… - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina-Napoli, episodi di razzismo verso Koulibaly: Barone chiede scusa #Fiorentina #FiorentinaNapoli… - volpe_peppe : RT @SkySport: Fiorentina-Napoli, Spalletti: 'Oggi abbiamo sofferto, ma siamo stati squadra vera' #SkySport #SerieA #SkySerieA #FiorentinaNa… -

... il botta e risposta Simpatico siparietto andato in scena a DAZN durante il post partita di Roma - Empoli e. Luciano Spalletti ha scambiato due battute con Jose Mourinho in vista ...Commenta per primo Dopo gli incresciosi ululati a sfondo razziale rivolti a Koulibaly dai tifosi della, il DG viola Joe Barone è subito andato a scusarsi con il giocatore e con la società partenopea, esprimendo la vicinanza del club viola e ribadendo che certi episodi sono inaccettabili a ...Durante la partita tra Fiorentina e Napoli sono andati in scena alcuni episodi di razzismo verso Koulibaly: il dirigente sportivo Barone ha chiesto scusa al giocatore e alla società ...Il Napoli vince 1 a 2 contro la Fiorentina. I tifosi viola, presenti al Franchi, perdono la partita della civiltà.