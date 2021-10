MotoGP, Enea Bastianini: “Sono molto contento, non pensavo di arrivare sesto” (Di domenica 3 ottobre 2021) Enea Bastianini esprime il proprio parere al termine del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di casa Esponsorama ha completato al sesto posto l’evento di Austin, oltremodo impegnativo viste le pessime condizioni dell’asfalto texano. Il campione in carica della Moto2 ha completato sesto dopo una rimonta pazzesca dalla sedicesima piazza. Il centauro italiano ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’. “Sono molto contento, non pensavo di arrivare sesto. Abbiamo trovato un ottimo feeling con la moto, già da stamattina avevo dei bei segnali durante il warm-up”. Il romagnolo ha continuato dicendo: “Penso che ogni gara sia particolare. Le condizioni a ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di casa Esponsorama ha completato alposto l’evento di Austin, oltremodo impegnativo viste le pessime condizioni dell’asfalto texano. Il campione in carica della Moto2 ha completatodopo una rimonta pazzesca dalla sedicesima piazza. Il centauro italiano ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport’. “, nondi. Abbiamo trovato un ottimo feeling con la moto, già da stamattina avevo dei bei segnali durante il warm-up”. Il romagnolo ha continuato dicendo: “Penso che ogni gara sia particolare. Le condizioni a ...

Nick_cannonier : Ok #Marquez è di nuovo Capitan America OK #Quartararo ha guadagnato altri 4 punti su #Bagnaia ed ha mezza mano sul… - Mat14_05 : Enea Bastianini è ormai il solito eroe.. #MotoGP #AustinGP - giroveloce : Mir ha sportellato Miller, si sono allargati, Enea si è infilato senza stress. #AmericasGP #MotoGP - artvworld : RT @cadiamofelici: enea meriti questo e tanto altro, arriverai lontanissimo ?? #AmericasGP #MotoGP - samuele_panzeri : Ma fatemi vedere cosa si è inventato Enea per favore. #MotoGP -