Live Atalanta-Milan 1-3 | Leao per il tris poi rigore di Duvan

Advertising

Inter : ?? | FOTO Le immagini della sfida di San Siro ?? - calciomercatoit : ?? GOOOOL! L'#Atalanta accorcia le distanze con la rete di #Zapata dal dischetto ??? #AtalantaMilan 1-3 ???? #SerieATIM LIVE - zazoomblog : Atalanta Milan 0-2 LIVE: intervallo squadre negli spogliatoi - #Atalanta #Milan #LIVE: #intervallo - _thegod_father : @_enz29 E ci giochiamo il live Atalanta - zazoomblog : Atalanta Milan 0-2 LIVE: si riparte a Bergamo - #Atalanta #Milan #LIVE: #riparte -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

Gasperini è costretto a un rimescolamento tattico per la sua21' - Pessina riceve palla sulla destra ed entra nell'area di rigore del Milan: Tomori è attento e pulito sul pallone, il ...Al Gewiss Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl 'Gewiss Stadium',e Milan si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMilan 0 - 2 MOVIOLA 1 ...80' | Due cambi nel Milan: entrano Ballo-Touré e Bennacer per Theo e Tonali. 79' | GOOOOOOOOOOAAAAAAALLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAN! Sgasa Theo che, dopo due passaggi di ...73' | Cambio per il Milan: debutto in rossonero per Junior Messias. Il brasiliano entra al posto di Brahim Diaz 70' | Campo per Ilicic in conduzione palla, servita in area per ...