Italia | troppi contagi | istituita la zona fossa

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di sabato 2 ottobre. Nel bollettino di sabato 2 ottobre 3.312 casi e 25 morti per Covid. Tasso di positività allo 0,9%. Aumenta lievemente l'indice Rt a 0,83, l'incidenza cala a 37. Ieri oltre 3mila nuovi casi e 52 morti. La casa farmaceutica Merck annuncia: "La nostra pillola molnupiravir per curare il Covid funziona". La prossima settimana il governo dovrà decidere in merito alle riaperture e alla capienza nei luoghi della cultura. Per quanto riguarda le terze dosi ne sono già state somministrate più di 87mila.Nel mondo sono stati superati i 5 milioni di morti per Covid, con oltre la metà dei decessi settimanali avvenuti in Usa, Russia, Brasile, Messico e India.

