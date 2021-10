Ilary Blasi in viola conquista il pubblico di Canale 5: è lei il valore aggiunto di Star in The Star (Di domenica 3 ottobre 2021) L’abito viola scelto da Ilary Blasi ha fatto innamorare, ancora una volta, tutti i telespettatori: è senza dubbio lei il valore aggiunto di Star in The Star! Una nuova serata all’insegna della musica e del divertimento è andata in scena giovedì sera, su Canale 5. Il terzo appuntamento di Star in the Star ha regalato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 3 ottobre 2021) L’abitoscelto daha fatto innamorare, ancora una volta, tutti i telespettatori: è senza dubbio lei ildiin The! Una nuova serata all’insegna della musica e del divertimento è andata in scena giovedì sera, su5. Il terzo appuntamento diin theha regalato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PsicopaticoF : La bellissima Ilary Blasi ?? - Dori97Dori9 : Ma guarda un po Rudy che la scorsa puntata ha fatto il simpaticone con Inder peró non ha chiesto la sfida con lui *… - KCorazonlalala : Il gf piú bello e stato questo. e alla conduzione c’era Ilary Blasi. - DallaParteTua : @GiusCandela Non concordo. Forse di parte perché Fan della Tatangelo. Lei è brava e spigliata…il problema è il prog… - infoitcultura : Ascolti Tv, Star in The Star cala ancora. Share ai minimi storici per Ilary Blasi -