I Bastardi di Pizzofalcone | le location di Napoli | dov’è girata la serie

Le storie dei Bastardi di Pizzofalcone sono ambientate nel capoluogo campano: quali sono i luoghi della fiction targata Rai Piazza del Plebiscito (foto Facebook)A Napoli, a Pizzofalcone, c'è un commissariato famoso. È quello dei "Bastardi" inventati da Maurizio De Giovanni. In realtà oltre ai personaggi è inventato anche il commissariato mentre è reale il luogo, sopra piazza Plebiscito e al monte Echia, primo agglomerato urbano della città in antichità. Per la trasposizione televisiva dei romanzi dello scrittore napoletano, ovviamente le bellezze della città ma anche i posti meno caratteristici sono fondamentali per l'occhio del telespettatori. Per la terza stagioni alcuni luoghi sono nuovi, altri invece sono già stati utilizzati anche nelle precedenti. Il commissariato è stato creato ...

