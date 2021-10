Giorgia Meloni e l'inchiesta di Fanpage su Fdi: 'Linciaggio studiato a tavolino da un intero circo' (Di domenica 3 ottobre 2021) replica all'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia . La leader del partito, in merito all'inchiesta su neofascismo e finanziamenti in nero, commenta così: 'Non sono una persona abituata a ... Leggi su leggo (Di domenica 3 ottobre 2021) replica all'disu Fratelli d'Italia . La leader del partito, in merito all'su neofascismo e finanziamenti in nero, commenta così: 'Non sono una persona abituata a ...

Advertising

FrancoG65221820 : RT @giuliaselvaggi2: Cara Giorgia Meloni che provi a salvare i tuoi fedeli vomitando su Lucano,un appunto: non hai detto l'unica cosa che d… - francimora70 : RT @giuliaselvaggi2: Cara Giorgia Meloni che provi a salvare i tuoi fedeli vomitando su Lucano,un appunto: non hai detto l'unica cosa che d… - sonoViolet : RT @christianraimo: Giorgia Meloni ha detto che andrà a caccia dei fascisti nel suo partito. Come quel tipo ubriaco l'altro giorno in Turch… - SoldatinoA : RT @giuliaselvaggi2: Cara Giorgia Meloni che provi a salvare i tuoi fedeli vomitando su Lucano,un appunto: non hai detto l'unica cosa che d… - AristarcoScann1 : RT @fanpage: 'Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. No… -