Elezioni 3-4 ottobre, tra i candidati sindaci c’è anche uno studente di liceo: un 18enne di Guidazzolo (Di domenica 3 ottobre 2021) Si vota oggi e domani per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Alle urne 21 capoluoghi, 6 di regione e 15 di provincia. Occhi puntati su Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 ottobre 2021) Si vota oggi e domani per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Alle urne 21 capoluoghi, 6 di regione e 15 di provincia. Occhi puntati su Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna. L'articolo .

