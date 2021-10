Detenuto ammazza a bastonate due pedofili in carcere: “Ho pensato di fare un favore a tutti” (video) (Di domenica 3 ottobre 2021) La vendetta, a nome dei genitori delle vittime, è scattata violenta e implacabile. Due pedofili sono stati uccisi, in carcere, da un altro Detenuto, Jonathan Watson, in un istituto penitenziario della California. L’uomo ha spiegato che subito dopo il trasferimento nella nuova struttura carceraria, dove ha incontrato i due pedofili, si era reso conto che non era un buon ambiente per lui e ha chiesto quindi subito di essere spostato. Al rifiuto, Watson ha scatenato la propria rabbia vendicandosi su quelli che considerava i peggiori compagni di cella, usando il bastone di un altro Detenuto. Il duplice omicidio dei due pedofili “Ho pensato di fare un favore a tutti”, ha raccontato Jonathan Watson, 41 anni. Le vittime sono ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 ottobre 2021) La vendetta, a nome dei genitori delle vittime, è scattata violenta e implacabile. Duesono stati uccisi, in, da un altro, Jonathan Watson, in un istituto penitenziario della California. L’uomo ha spiegato che subito dopo il trasferimento nella nuova struttura carceraria, dove ha incontrato i due, si era reso conto che non era un buon ambiente per lui e ha chiesto quindi subito di essere spostato. Al rifiuto, Watson ha scatenato la propria rabbia vendicandosi su quelli che considerava i peggiori compagni di cella, usando il bastone di un altro. Il duplice omicidio dei due“Hodiun”, ha raccontato Jonathan Watson, 41 anni. Le vittime sono ...

SecolodItalia1 : Detenuto ammazza a bastonate due pedofili in carcere: “Ho pensato di fare un favore a tutti” (video)… - swan92678832 : RT @IlPrimatoN: L'uomo li ha uccisi sfondando loro il cranio - Eedaii : RT @viaggrego: #Detenuto ammazza a bastonate 2 pedofili stupratori in #carcere: “Ho pensato di fare un #favore a tutti” - viaggrego : RT @viaggrego: #Detenuto ammazza a bastonate 2 pedofili stupratori in #carcere: “Ho pensato di fare un #favore a tutti” - sultaluna : RT @IlPrimatoN: L'uomo li ha uccisi sfondando loro il cranio -