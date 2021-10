Affluenza in calo nel voto Comunale. Urne chiuse lunedì alle 15, poi la #maratonamentana (Di domenica 3 ottobre 2021) alle 19 aveva votato il 33,3% degli aventi diritto. Oltre 12 milioni gli italiani chiamati alle Urne per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per due elezioni suppletive della Camera e per le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 ottobre 2021)19 aveva votato il 33,3% degli aventi diritto. Oltre 12 milioni gli italiani chiamatiper il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per due elezioni suppletive della Camera e per le ...

Advertising

fattoquotidiano : IL DATO FINALE SULL'AFFLUENZA Record negativo a Milano, ecco tutti i dati città per città - sole24ore : ??#elezioniamministrative2021 Crollo affluenza a Comunali, è record negativo: un elettore su due non è andato alle u… - fattoquotidiano : COMUNALI 2021 I dati di affluenza definitivi città per città - solodenti : RT @LiaQuartapelle: A proposito di affluenza. Nel 2016 @BeppeSala e coalizione conquistano al primo turno 224.156 voti. Nel 2021 conquistan… - piera_bz : RT @LiaQuartapelle: A proposito di affluenza. Nel 2016 @BeppeSala e coalizione conquistano al primo turno 224.156 voti. Nel 2021 conquistan… -