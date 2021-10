Pierluigi Diaco, arriva l’addio che nessuno si aspettava: fan increduli (Di sabato 2 ottobre 2021) Pierluigi Diaco ha dato un addio del tutto inaspettato ed improvviso. Il giornalista Rai ha spiegato nel corso di un’intervista il motivo della sa scelta, forse condizionato da quanto successo qualche mese fa. Pierluigi Diaco era stato oggetto di critiche feroci da parte di alcuni giornalisti riguardo il suo programma Io e te, trasmesso da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 2 ottobre 2021)ha dato un addio del tutto inaspettato ed improvviso. Il giornalista Rai ha spiegato nel corso di un’intervista il motivo della sa scelta, forse condizionato da quanto successo qualche mese fa.era stato oggetto di critiche feroci da parte di alcuni giornalisti riguardo il suo programma Io e te, trasmesso da L'articolo proviene da Inews.it.

