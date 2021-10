Dzeko: «L’Inter mi ha preso per un motivo. Scudetto? Ci sono tante partite» (Di sabato 2 ottobre 2021) Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «L’Inter mi ha preso per questo. Scudetto? Ci sono ancora tante partite» Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match tra Sassuolo e Inter, Edin Dzeko ha commentato la vittoria della formazione di Inzaghi. Di seguito le sue parole. CAMBIO – «Siamo entrati per fare la differenza, questo è quello che ci chiede il mister. Abbiamo tanti giocatori forti e non possiamo giocare tutti insieme. Quando entri dalla panchina devi dare sempre il 100%». IMPATTO – «Mi aspettavo questo impatto perchè conosco le mie qualità, L’Inter mi ha preso per questo e io sto cercando di ripagare la società». Scudetto – «Non guardiamo così avanti. Ogni mese ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021)ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «mi haper questo.? Ciancora» Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match tra Sassuolo e Inter, Edinha commentato la vittoria della formazione di Inzaghi. Di seguito le sue parole. CAMBIO – «Siamo entrati per fare la differenza, questo è quello che ci chiede il mister. Abbiamo tanti giocatori forti e non possiamo giocare tutti insieme. Quando entri dalla panchina devi dare sempre il 100%». IMPATTO – «Mi aspettavo questo impatto perchè conosco le mie qualità,mi haper questo e io sto cercando di ripagare la società».– «Non guardiamo così avanti. Ogni mese ci ...

Advertising

FBiasin : 4 cambi in un colpo solo e l’#Inter si trasforma. È la riprova che questa - nonostante i problemi e gli addii - è u… - pisto_gol : Sas-Int 1:2 Con i gol di Dzeko e Lautaro (rigore) l’Inter vince in rimonta una drammatica partita, nella quale l’ot… - FcInterNewsit : ??Allora calma, facciamo ordine. Ecco la partita di #Dzeko: ????? Entra in campo al 57' sull'1-0 ? 30 secondi e fa… - missbuonanotte : RT @Carabagg10: Fegati spappolati in TL perché Handanovic doveva essere espulso senza aver fatto fallo, e a Dzeko non si doveva dare rigore… - MSeideus : Ecco spiegato l'impatto di #Dzeko che salva letteralmente una brutta #Inter.. E qualcuno si permette anche il lusso… -